Главы Тувы и Монголии договорились продвигать национальную борьбу хуреш

Стороны также планируют проводить международные турниры

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Тува и Монголия будут продвигать борьбу хуреш, являющуюся национальным видом спорта как для тувинцев, так и для монголов. Об этом договорились в среду в ходе встречи на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке глава Тувы Шолбан Кара-оол и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, сообщает пресс-служба правительства Тувы.

"Конечно, мы как сыновья кочевых народов отметили наше общее достояние - борьбу хуреш, объединяющую наши народы, а потому договорились продолжать совместные традиции и в спорте: обмен спортивными делегациями, совместные сборы", - приводит пресс-служба слова главы Тувы по итогам встречи.

Сообщается, что стороны договорились инициировать проведение международных турниров по борьбе хуреш.

Речь на встрече шла и об экономическом сотрудничестве, в частности, о разработке туристических маршрутов и продвижении тувинской баранины, а также об инфраструктурных проектах.

"Серьезный настрой лидера Монголии позволяет рассчитывать на скорейшее решение инициируемых нами инфраструктурных проектов, например, в части коренной реконструкции таможенных постов, что позволило бы России создать дополнительный транспортный выход на сеть дорог азиатских стран", - цитирует главу Тувы пресс-служба правительства республики.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.