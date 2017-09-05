Южная Корея и Фонд развития Дальнего Востока инвестируют до $2 млн в проекты в регионе

Южная Корея и ФРДВ обсуждают возможность реализации проектов в транспортной инфраструктуре, промышленности, энергетике судостроении, туризме и других сферах

ТАСС, 6 сентября. Экспортно-импортный банк Кореи совместно с Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) в ближайшие три года могут инвестировать до $2 млн в проекты на территории Дальнего Востока. Такие намерения обозначены в рамках подписания соглашения сторон на Восточном экономическом форуме, сообщает пресс-служба фонда.

"Развитие международного сотрудничества является одним из приоритетов фонда. Партнерство с Экспортно-импортным банком Кореи придаст новый импульс развитию российско-корейского экономического сотрудничества. При этом мы будем стремиться использовать ресурсы фонда как рычаг, позволяющий привлечь максимальный объем частного российского и иностранного капитала в приоритетные проекты", - цитирует пресс-служба ФРДВ генерального директора фонда Алексея Чекунова.

Южная Корея и ФРДВ обсуждают возможность реализации проектов в транспортной инфраструктуре, промышленности, энергетике судостроении, туризме и других сферах.

При этом Экспортно-импортный банк Кореи предполагает участие в проектах посредством инвестиций в акционерный капитал, кредитов и гарантий для корейских компаний, которые будут инвестировать в развитие проектов на Дальнем Востоке.