Доступные кредиты

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6 сентября, 10:42
Минпромторг: развитие целлюлозных производств в ДВФО станет одним из ключевых направлений

По словам замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, сейчас ведется доработка стратегии развития лесопромышленного комплекса до 2030 года

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ готово ввести ряд законодательных новелл, которые поспособствуют привлечению инвесторов в лесоперерабатывающую отрасль и дадут новый виток ее развитию. Об этом в среду в рамках деловой программы на Восточном экономическом форуме сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

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"Мы сейчас с Минприроды РФ на финишной прямой по доработке и внесению в правительство стратегии развития лесопромышленного комплекса до 2030 года. Этот документ, я надеюсь, станет хорошим навигатором для будущих инвесторов. Отдельный раздел в нем посвящен Дальнему Востоку и развитию здесь лесопромышленного комплекса. Одно из ключевых направлений - развитие целлюлозных производств", - сказал Евтухов.

Также ожидается принятие постановления, которое позволит провести консолидацию всего лесопромышленного комплекса Дальнего Востока.

Документ устанавливает тарифные квоты на экспорт промышленной древесины дальневосточных пород, а также регламентирует снижение или увеличение таможенных пошлин, в зависимости от разных условий. Кроме того, Минпромторг приступил к реализации отдельной программы по продвижению лесопромышленного комплекса, добавил Евтухов.

"Мы в этом году впервые реализуем отдельную программу по продвижению лесопромышленного комплекса. Важное мероприятие, которое там заложено, - это участие наших предприятий в международных выставках и форумах. В Шанхае в июне участвовали лесопромышленные компании, и они смогли найти себе почти 150 потенциальных партнеров из разных стран. Мы будем продолжать поддерживать такие коллективные стенды, в ближайшее время это выставки в Китае и Париже", - сказал замминистра.

Доступные кредиты

Повышение доступности кредитных ресурсов для предприятий лесопромышленного комплекса Дальнего Востока - одна из важных задач, к ее решению уже подключились два крупных российских банка - Сбербанк и Внешэкономбанк, отметил Евтухов.

"Мы плотно сотрудничаем со Сбербанком и Внешэкономбанком, которые разрабатывают специальные кредитные пакеты для наших предприятий-инвесторов в лесопромышленный комплекс. Кроме того, Сбербанк представил нам недавно рабочую версию интерактивной карты, которая позволяет оценить платежеспособность лесопромышленных компаний", - добавил замминистра.

Он уточнил, что Минпромторг уже запросил отдельные данные по предприятиям лесопромышленного комплекса в Хабаровском и Приморском краях. Это необходимо, чтобы на интерактивной карте были прописаны не только финансовые показатели, но и сведения сырьевой обеспеченности и параметры производственной деятельности предприятий.

По мнению экспертов, наличие такой информации позволит кредитным организациям быстрее принимать решения о выделении кредитных ресурсов инвесторам.

Перспективы переработки лесов

Одной из главных перспектив развития лесопромышленного комплекса является глубокая переработка, в том числе - производство целлюлозы, считает директор управления лесоперерабатывающего комплекса Внешэкономбанка Павел Билибин.

"Общеотраслевое мнение - целлюлозно-бумажные комбинаты и целлюлозно-бумажное направление является драйвером лесопромышленного комплекса. И по фактору масштабности, и по фактору доходности - это основное направление по переработке древесины. По масштабам говоря, в среднем объем целлюлозного производства начинается от полумиллиона тонн целлюлозы, на которые требуются от 3 млн кубометров сырья. То есть это самые масштабные производства", - отметил Билибин в рамках ВЭФ.

Кроме того, по его словам, в мире наблюдается устойчивый рост спроса на целлюлозу определенных сортов. Это, в частности, связано и развитием интернет-торговли, медицины и ряда других отраслей.

"Если говорить о бумажных сортах, то мы все знаем, что потребление бумаги сокращается в мире, но при этом увеличивается потребление картона, так как мы перешли больше в сегмент интернет-торговли и спрос в картоне упаковочном неуклонно будет расти. Если говорить о растворимой целлюлозе, спектр применения которой очень велик, здесь сложно переоценить масштабы роста рынка, сейчас существует существенный дефицит в таком продукте", - считает эксперт.

Развитие целлюлозного производства на Дальнем Востоке требует значительных вливаний, считает президент холдинга RFP Константин Лашкевич. Он привел цифры: компания RFP за последние 8 лет вложила в развитие лесопереработки на Дальнем Востоке около $300 млн, между тем открытие только целлюлозного производства потребует не менее $1 млрд.

"Мы построили два завода по механической переработке мощностью переработке 1 млн кубометров, мы за последние 8 лет инвестировали $300 млн. Объем инвестиций в целлюлозный комбинат превышает $1 млрд, надо понимать, что у нас инвестирование в различные направления - $300 млн, а здесь 1 млрд в одно производство", - сказал Лашкевич.

Он добавил, что реализация такого проекта на Дальнем Востоке возможна при наличии индустриального партнера, финансового партнера и поддержки государства.

Леса Дальнего Востока

По данным Министерства промышленности и торговли РФ, на Дальнем Востоке сосредоточено 51% запасов леса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Около 75% древесины экспортируется в виде кругляка и всего лишь 25% перерабатывается в пиломатериалы и фанеру. Отходы лесопереработки и низкосортной древесины не используются.

Регион находится близко к рынкам сбыта в странах АТР. Китай, Корея, Япония потребляют 99% продукции, которая здесь производится.

Объем инвестиций в лесопромышленную отрасль за последние годы составил около 39 млрд рублей, в проекте - еще до 20 млрд рублей.

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