Попова: новые пандемии в АТР должны рассматриваться как глобальные

По словам главы Роспотребнадзора, атипичная пневмония, короновирус и разные виды гриппа начались именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Новые пандемии в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) необходимо рассматривать как глобальные, заявила на сессии "Пандемическая готовность как условие устойчивого пандемического роста в АТР" в рамках третьего Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"АТР - это один из самых густонаселенных регионов, который в части эпидемиологических вопросов является крайне важным. Большое количество миграционных потоков, интенсивность миграции", - сказала Попова.

Именно в АТР начались такие пандемии, как атипичная пневмония, короновирус и разные виды гриппа, в том числе перешагнувшие межвидовой барьер. Именно поэтому, по словам Поповой, любая пандемия в АТР может рассматриваться как глобальная.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.