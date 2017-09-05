JBIC готов поддерживать не только энергетические, но и инфраструктурные проекты

Исполнительный директор JBIC Маэда отметил, что сотрудничество с РФПИ позволит улучшить экономику РФ на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Японский банк международного развития (JBIC) диверсифицирует свой инвестиционный портфель и готов поддерживать не только традиционные проекты в сфере энергетики, но и строительство качественной инфраструктуры. Об этом заявил в среду главный исполнительный директор JBIC Тадаси Маэда на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Традиционные направления для вложений - это топливно- экономический комплекс, однако мы отходим от этого, диверсифицируем инвестиционный портфель и готовы вкладывать и в другие, в том числе инфраструктурные проекты", - сказал он. При этом Маэда напомнил, что JBIC и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) запустили совместный инвестиционный фонд, в который каждая сторона вкладывает по 500 млн $.

Говоря о состоянии экономики на российском Дальнем Востоке, главный исполнительный директор JBIC отметил, что этот регион "вписывается в северо-восточноазиатский регион". По его мнению, правительство Японии "обращает внимание на необходимость финансирования многих совместных проектов для создания высококачественной инфраструктуры".

Меморандум о создании совместного инвестфонда был заключен в декабре. Каждая сторона намерена вложить по 500 млн $. Стороны в качестве приоритетных выделили такие направления инвестиций: здравоохранение, создание умных городов и экологически чистые технологии, энергетика, применение передовых технологий, развитие промышленности и наращивание экспортной базы Дальнего Востока РФ.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ-2017) проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Во вторник, 5 сентября, прошли мероприятия в рамках предварительной программы форума.

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