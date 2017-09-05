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6 сентября, 09:56
Сахалин показал на ВЭФ проект беспилотника для мониторинга лесных пожаров и поиска людей

Ориентировочная стоимость нового аппарата - от 1,5 млн рублей

ТАСС, 6 сентября. Сахалинская область представила на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке проект беспилотника с дальностью полета до 400 км, который может использоваться для поиска людей, мониторинга ледовой обстановки и лесных пожаров. Аппарат представлен на организованной в рамках форума экспозиции "Улица Дальнего Востока", сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"Сегодня на всем Дальнем Востоке нет ни одной организации, которая бы выпускала гражданские беспилотные летательные аппараты. А спрос на них велик: подобные технологии востребованы при мониторинге ледовой обстановки или лесных пожаров, большую пользу беспилотники могут принести при проведении аэрофотосъемки или поиске пропавших людей. С прототипом одного из таких воздушных судов, который был полностью сконструирован и изготовлен на острове, могут ознакомиться посетители сахалинского павильона на фестивале "Улица Дальнего Востока", - говорится в сообщении.

По информации автора проекта Александра Пыркова, распространенные ныне квадрокоптеры имеют ограниченные технические характеристики для проведения таких операций, сообщают в пресс-службе. Дальность полетов у них не превышает 15 км, кроме того, сейчас все беспилотники на рынке - "сухопутные", им требуется суша для посадки.

"Аппарат, который мы разработали, в состоянии садиться в штатном режиме на водную поверхность. Это наше ноу-хау, на которое сейчас оформляется патент. Помимо автопосадки, летательный аппарат получил системы автоматического поиска и спасения, антиопределения. Они только начинают появляться на рынке", - отметил генеральный конструктор создавшей беспилотник компании Эдуард Абрамов, его слова приводит пресс-служба.

Новый беспилотный аппарат имеет размах крыльев до 3,5 м и массу около 12 кг, предельная дальность полета - около 400 км. Основной материал конструкции - карбоновая ткань. На нем можно устанавливать сразу несколько тепловизоров, фото- или видеокамер, изображение с них выводится на мониторы наземной станции.

Ориентировочная стоимость такой авиасистемы - от 1,5 млн рублей.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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