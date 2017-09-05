Филиппины заинтересованы в сотрудничестве с РФ в борьбе с терроризмом

Посол Филиппин в РФ Карлос Соррета отметил, что Манила также занята решением проблемы новых высококвалифицированных кадров в горнодобывающей индустрии

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) сталкиваются с серьезной угрозой со стороны экстремистов, Манила заинтересована в активизации взаимодействия с Москвой в сфере борьбы с терроризмом. Об этом заявил в среду посол Филиппин в РФ Карлос Соррета, выступая на пленарной сессии "Россия - АСЕАН: новые горизонты сотрудничества" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Сегодня АСЕАН находится под большой угрозой со стороны экстремистов, - сказал он. - Мы рассматриваем возможности, каким образом можно бороться с экстремизмом, в партнерстве с Россией в частности".

По словам дипломата, Манила в настоящее время также занята решением проблемы новых высококвалифицированных кадров. "Россия является очень хорошим источником образования с точки зрения технологий и знаний, - подчеркнул он. - Те инновации, которые может предложить нам Москва, внесут очень большой вклад в развитие нашей страны".

"Сейчас мы все больше задумываемся над партнерством с Россией, - продолжил Соррета. - Так, мы заинтересованы в подготовке высококвалифицированных специалистов в горнодобывающей индустрии".

Третий ВЭФ проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.