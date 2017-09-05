В Якутске создадут инфраструктуру для круглогодичного отдыха горожан

Глава города Айсен Николаев отметил необходимость повышения инвестиционной привлекательности общественных зон Якутска за счет их круглогодичного использования

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Проект создания комфортной городской среды для круглогодичного отдыха стартовал в Якутске. Об этом в среду в рамках сессии Восточного экономического форума "ЖКХ и жилье. Что будет сделано?" сообщил глава города Айсен Николаев.

"С 2017 года мы начинаем в Якутске проект создания сети городских пространств для круглогодичного отдыха горожан. Это очень важно для Якутска - города на вечной мерзлоте", - сказал он.

Как сообщили ТАСС в администрации города, по национальному проекту "Создание комфортной городской среды" финансирование в 2017 году составляет 280,8 млн рублей (162,1 млн рублей - дворы и 118,7 млн рублей - общественные пространства), будут благоустроены 23 дворовых территории и девять общественных пространств (всего в Якутске 1066 дворовых территорий).

По словам Николаева, для создания современных общественных пространств в Якутске необходимо повышать инвестиционную привлекательность общественных зон за счет их круглогодичного использования. В этих целях планируется реализация градостроительных принципов, эффективных для Якутска и других северных городов.

В частности, планируется создание пешеходной эспланады вдоль городского канала с сетью небольших крытых общественных пространств - павильонов нестационарный торговли, кофеен, частных галерей, пунктов проката.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.