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6 сентября, 10:55
Соколов: реализация системы весогабаритного контроля начнется в 2018 году

Глава Минтранса РФ сказал, что ведомство предложит свои наработки правительству РФ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ приступит к реализацию системы весогабаритного контроля (СВГК) в 2018 году, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов в кулуарах Восточного экономического форума.

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"Точно решено ее создавать, окончательный формат и принципы создания этой системы - государственно-частное партнерство, совмещенное с системой "Платон", это будет решено в ближайшее время. И я рассчитываю, что мы вплотную приступим к реализации этой системы, очень нужной и востребованной, экономящей бюджетные средства, уже в следующем году",- сказал он.

Соколов отметил, что Минтранс предложит свои наработки правительству РФ, но объявление концессионного конкурса или иной способ выбора концессионера - это компетенция правительства РФ.

В конце июля Министерство транспорта РФ подготовило законопроект, регулирующий работу автоматизированной системы весогабаритного контроля (АСВГК). Проект документа предусматривает единые требования для АСВГК на автомобильных дорогах России. В законопроекте определены такие важные параметры, как порядок организации работы пунктов контроля, размещения весогабаритного оборудования системы, а также перечень измерений с показателями точности.

Кроме того, в законопроект включены предложения от участников рынка, такие как внедрение системы оповещения водителей о выявленных нарушениях весогабаритных параметров по ходу движения, а также информирование о площадках отдыха, или объектах дорожного сервиса, где водители смогут устранить нарушение и продолжить дальнейшее движение. В проекте закона также прописан регламент перемещения нарушителей на специализированную стоянку и условия возврата автомобиля.

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