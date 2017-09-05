Путин заверил, что РФ готова к совместным проектам в экономике с Южной Кореей и КНДР

По словам президента РФ, "речь могла бы идти о поставках в Корею российского трубного газа, интеграции электросетей, железнодорожных систем России и Республики Корея и Северной Кореи"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Москва готова к трехстороннему сотрудничеству в экономике с Республикой Кореей и КНДР.

"Отмечу, что Россия по-прежнему готова к реализации трехсторонних проектов с участием Корейской Народно-Демократической Республикой", - сказал глава российского государства журналистам по итогам переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

По его словам, "речь могла бы идти о поставках в Корею российского трубного газа, интеграции электросетей, железнодорожных систем России и Республики Корея и Северной Кореи". Российский лидер полагает, что "осуществление этих инициатив принесет не только экономическую выгоду, но и будет способствовать укреплению доверия и стабильности на Корейском полуострове".