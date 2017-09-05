Участники ВЭФ-2017 обсудили, как будет развиваться проект партнерства "Большой Евразии" в качестве нового экономического и политического центра

Ключевые выводы

ЕП — это молодая и перспективная концепция

"Евразийское партнерство или сообщество — эта идея зародилась только три года назад как интеллектуальная идея… В последние годы, как мы заметили, все начинают понимать, что новым центром — экономическим и политическим — будет та самая Большая Евразия. Это гигантский мегарегион, который только начинает формироваться", — Сергей Караганов, декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики".

"ШОС вмещает в себя 3,12 млрд человек — это почти 45% населения земного шара. Это 25% ВВП. Это самое молодое экономически активное население земного шара", — Рашид Алимов, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества.

"Если говорить про семь переговорных треков — нашей абсолютно осознанной торговой политикой является то, что у нас нет типового соглашения о свободной торговле… С каждым из семи партнеров — абсолютно индивидуальный формат договоренностей… Для нас большое Евразийское партнерство — это такая очень разнообразная, очень многообразная ткань различных вариантов сотрудничества. От преференциальных соглашений, <…> до реализации проектов совместного интереса", — Вероника Никишина, член коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии.

Транспортное измерение — одно из важнейших

"Мы восемь лет работали над соглашением по транспорту, в этом году оно вступило в силу. Это соглашение дает уникальную возможность от Ляньюньгана на востоке Китая до Санкт-Петербурга и Калининграда (и еще 6 маршрутов есть) осуществлять перевозки автомобильным транспортом без никаких задержек", — Рашид Алимов.

"Пять лет назад практически не было транзита по Транссибу… Сейчас мы говорим, что у нас есть транзит по России 100 тыс. контейнеров…. Примерно 1 млн тонн грузов, которые движутся из северных провинций Китая… Это в районе 100 млн руб., может, чуть больше дохода, который мы получаем как страна… 50 млн тонн — это потенциал, заявленный правительствами северных провинций Китая, которые готовы переориентировать на коридоры Приморье-1 и Приморье-2", — Александр Исурин, президент компании Fesco.

Проблемы

Требования США создают новую систему координат и понятий

"США с легкостью заявляют устами своего президента о готовности ввести санкции против Китая… Это серьезные торговые войны — торговые войны нового уровня. Они, безусловно, <…> создают новую систему координат, новую систему понятий. В этой связи, мне кажется, что проект партнерства "Большой Евразии" может иметь такой уравновешивающий эффект", — Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Новыми тенденциями являются очень четко сформулированные уже и реализуемые новые приоритеты одного из крупнейших игроков в АТР — США. В частности, <…> формируются новые термины, новые подходы, например, "справедливая торговля" <…>. Второй элемент, который тоже запустили США — они начали два расследования против импорта алюминия и против импорта стали из всех стран, но не на основании классических инструментов защиты рынка <…>. Это абсолютный "ящик Пандоры" с точки зрения правил торговли, который <…> приведет к очень серьезному обсуждению формирования новых правил", — Вероника Никишина.

Решения

Необходимо развитие транспортных преимуществ

"Транспорт — это высококонкурентная среда, и есть несколько основных конкурентных преимуществ, которые мы должны реализовывать. В первую очередь, это скорость… Реализуем проект "Шанхай — Москва за 20 дней", который призван снизить на где-то на 35% скорость продвижения товаров… РЖД реализует очень интересный проект — называется "Транссиб за 7 суток"", — Александр Исурин.

"Важная составляющая — это цена… Мы имеем ускоренную индексацию железнодорожных контейнерных тарифов, что делает этот маршрут менее конкурентным", — Александр Исурин.

Важна работа административной системы и снижение бюрократизма

"Если мы поборем национальную бюрократию, и будем вместе работать на результат, то это, на самом деле, большое наше конкурентное преимущество, потому что мы разом можем вмонтировать… ЕврАзЭс в Евразийское партнерство, уже совместив интересы всех стран на взаимовыгодной основе", — Вероника Никишина.

"Большие свободы для бизнеса <…> — это единственный разумный и эффективный ответ на складывающуюся ситуацию… Мы будем сотрудничать с правительством, чтобы продвинуть быстро закон о надзоре и контроле, в котором прописываются четко надзорные процедуры и, самое главное, внедряется американского типа рискоориентированный подход… Второй закон, который мы хотели бы тоже упаковать в осеннюю сессию Государственной Думы <…> — это закон о разрешительной деятельности", — Александр Шохин.

Необходимо создание Банка развития для поддержки сотрудничества

46:30 "После кризиса на рынках в азиатском регионе мы задумались о том, каким образом мы можем реализовать национальные инфраструктурные проекты. Мы могли бы подумать о том, чтобы создать некий фонд сотрудничества для поддержки российско-корейских проектов по сотрудничеству", — Хён Джун Тэк, президент Корейского института международной экономической политики (KIEP).