Путин и Мун Чжэ Ин выступают за расширение региональных контактов

По словам президента РФ, "имеется в виду провести в начале следующего года первую встречу российско-корейского форума межрегионального сотрудничества"

"Мы с господином Мун Чжэ Ином выступили за расширение региональных контактов, имеется в виду провести в начале следующего года первую встречу российско-корейского форума межрегионального сотрудничества", - пояснил он. Российский лидер также отметил, что развиваются гуманитарные связи, к примеру, в мае-июне в России с большим успехом прошел фестиваль корейской культуры. Ответный состоится в Корее в будущем году.

Путин выразил надежду, что южнокорейская молодежь примет активное участие в ХIХ Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре этого года. Он также поблагодарил своего коллегу за приглашение посетить церемонию открытия следующих Олимпийских игр, которые пройдут в Южной Корее.

Президент РФ констатировал, что среди российских туристов Южная Корея начинает пользоваться все большей популярностью. "В прошлом году турпоток из России увеличился на 19%, количество корейских туристов в нашей стране также возросло на 20%", - заметил он, подчеркнув, что введение безвизового режима между двумя странами подтолкнуло этот процесс.