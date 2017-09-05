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6 сентября, 10:01
Путин и Мун Чжэ Ин выступают за расширение региональных контактов

По словам президента РФ, "имеется в виду провести в начале следующего года первую встречу российско-корейского форума межрегионального сотрудничества"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Россия и Республика Корея выступают за расширение региональных контактов, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.

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"Мы с господином Мун Чжэ Ином выступили за расширение региональных контактов, имеется в виду провести в начале следующего года первую встречу российско-корейского форума межрегионального сотрудничества", - пояснил он. Российский лидер также отметил, что развиваются гуманитарные связи, к примеру, в мае-июне в России с большим успехом прошел фестиваль корейской культуры. Ответный состоится в Корее в будущем году.

Путин выразил надежду, что южнокорейская молодежь примет активное участие в ХIХ Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре этого года. Он также поблагодарил своего коллегу за приглашение посетить церемонию открытия следующих Олимпийских игр, которые пройдут в Южной Корее.

Президент РФ констатировал, что среди российских туристов Южная Корея начинает пользоваться все большей популярностью. "В прошлом году турпоток из России увеличился на 19%, количество корейских туристов в нашей стране также возросло на 20%", - заметил он, подчеркнув, что введение безвизового режима между двумя странами подтолкнуло этот процесс.

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ВЭФ-2017Мун Чжэ ИнРеспублика КореяРоссияПутин, Владимир Владимирович
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