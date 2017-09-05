Путин: южнокорейский бизнес сохраняет интерес к углублению взаимодействия с РФ

Президент РФ отметил, что Республика Корея является одним из ключевых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября./ТАСС/. Деловые круги Южной Кореи сохраняют заинтересованность к углублению взаимодействия с Россией. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином.

"У корейских деловых кругов сохраняется высокий интерес к углублению кооперации с Россией, подтверждению этому служит приезд весьма представительной делегации на Восточный экономический форум: почти 100 бизнесменов из 50 компаний. Рассчитываем на столь же заинтересованное участие корейского бизнеса в работе международной промышленной выставки "Иннопром-2018" в Екатеринбурге, на котором Южная Корея выступит в качестве страны-партнера", - сказал Путин.

Глава российского государства подчеркнул, что Республика Корея является одним из ключевых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, с которым традиционно поддерживаются тесные и взаимовыгодные экономические связи. Этому свидетельствует, по словам Путина то, что в первой половине 2017 года товарооборот между странами вырос почти на 50% и составил $10 млрд, а также то, что в РФ работает более 600 компаний из Южной Кореи. Кроме того, южнокорейские капиталовложения в российскую экономику превышают $2 млрд.