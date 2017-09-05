"Вертолеты России" изготовят третий летный образец Ка-62 в следующем году

В компании уточнили, что первые две машины уже готовы, одна из них сейчас проходит испытания

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Третий летный образец многоцелевого вертолета Ка-62 будет изготовлен в следующем году. Об этом в среду сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех).

"В 2018 году планируется изготовить третий летный образец вертолета Ка-62", - сказали в пресс-службе.

В компании уточнили, что первые две машины уже готовы. Одна из них сейчас проходит испытания, вторая же была представлена российской и зарубежной аудитории в рамках III Восточного экономического форума, проходящего сейчас во Владивостоке.

Ранее глава холдинга Андрей Богинский сообщил, что Ка-62 планируется сертифицировать в конце 2019 года, после чего в начале 2020 года можно будет приступить к серийным поставкам, начав производство с 7-10 единиц и постепенно доведя его до 30.

Ка-62 - средний многоцелевой вертолет, в настоящее время проходит испытания. В конце мая совершил первый испытательный полет на площадке Арсеньевской авиационной компании "Прогресс". Полет продолжался 15 минут на скорости 110 км/ч и показал, что все необходимые доработки вертолета успешно завершены. Минпромторг РФ планирует продать 365 Ка-62 к 2030 году. В число основных сфер применения Ка-62 входят транспортировка пассажиров, спасательные операции, а также работы в нефтегазовой области.