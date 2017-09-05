Василий Титов: налоговые преференции для спонсоров положительно бы сказались на спорте

По словам первого заместителя председателя правления банка ВТБ, это добавило бы стимула инвестировать в спорт

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Спорт развивался бы активнее, если для компаний, вкладывающим в него средства, были бы введены налоговые преференции. Об этом на сессии "Спорт. Что будет сделано?" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Василий Титов.

"Конечно, мы были бы не против такого налогообложения, но есть много других составляющих, нельзя сказать, что дело только в этом. Но, безусловно, это добавило бы [стимула инвестировать в спорт], было бы не лишним, это нормальный механизм стимулирования. Было бы нормально, если бы в спорте в данном вопросе ситуация была такой же, как в других сферах", - сказал Титов.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.