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6 сентября, 11:01
Минтранс может расширить перечень вещей, бесплатных для провоза на борту самолета
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Как сообщил глава ведомства Максим Соколов, список может быть дополнен с учетом пожеланий и предложений граждан

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября, /Ксения Алейникова, Мария Амирджанян/. Министерство транспорта РФ может расширить в новой версии изменений в федеральные авиационные правила перечень вещей, которые пассажир может взять с собой на борт бесплатно. Об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов в интервью ТАСС на ВЭФ-2017.

"Что касается предметов, разрешенных к проносу на борт самолета, данный перечень может быть дополнен по итогам общественных обсуждений с учетом пожеланий и предложений наших граждан - пользователей авиационных услуг", - сказал он.

В конце сентября в силу вступает закон, позволяющий авиакомпаниям продавать безбагажные невозвратные билеты: вместо обязательных ранее 10 кг багажа, пассажир сможет взять с собой только ручную кладь в 5 кг (на возвратные билеты норма не распространяется). Предполагается, что эта мера позволит снизить стоимость билетов (ранее стоимость перевозки багажа изначально была заложена в цену билета, но часть пассажиров путешествует налегке).

Кроме самого закона, регламентирующего общие правила провоза багажа, ожидаются также и изменения в федеральные авиационные правила. В ФАП должны быть прописаны нормы провоза ручной клади для невозвратных безбагажных тарифов и изменен список из 16 предметов, которые пассажир может с собой бесплатно пронести на борт (наиболее существенный из них - дамская сумка).

Ранее Минтранс представил проект изменений в ФАП: поправки министерства вводят обязательство для перевозчика по невозвратному тарифу провозить не менее 5 кг ручной клади на пассажира. Но это минимальное требование, компания может в правилах перевозки сделать нормы более щедрыми для пассажира. Куда больший резонанс вызвали изменения в перечень 16 предметов для бесплатного провоза: из него, в том числе, вычеркнули ноутбук, мобильный телефон, верхнюю одежду.

По словам Соколова, это не значит, что за вещи, которые исключили из списка, при провозе придется доплачивать.

"Разумеется, пассажир по-прежнему сможет проносить на борт сотовый телефон, другие гаджеты, книги, цветы и зонты в составе ручной клади, - сказал Соколов. - Без взвешивания можно будет брать с собой целый перечень вещей: детское питание и люльки для младенцев, костюм в портпледе, костыли, компактную кресло-каталку, дамскую сумочку или портфель".

Одежда, которая находится на пассажире, не подлежит взвешиванию, а значит не учитывается в весе ручной клади и в составе перечня личных вещей, добавил он.

"Если пассажир снимает свою куртку на борту воздушного судна и убирает ее на багажную полку - никто не будет забирать ее для дополнительного взвешивания", - подчеркнул министр.

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Прямая речь
Максим Соколов: перечень вещей для бесплатного провоза на борту можно расширить
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Теги
ВЭФ-2017РоссияСоколов, Максим Юрьевич
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