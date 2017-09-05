{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
6 сентября, 10:09
Колобков: количество занимающихся спортом на Дальнем Востоке выросло на шесть процентов
© Владимир Гердо/ТАСС

По словам министра спорта РФ, приоритетом Минспорта на Дальнем Востоке станет строительство спортивных площадок

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Динамика развития спорта на Дальнем Востоке является положительной, количество занимающихся им в последние годы увеличилось. Об этом на сессии "Спорт. Что будет сделано?" на Восточном экономическом форуме рассказал министр спорта РФ Павел Колобков.

"Положительная динамика есть, количество занимающихся спортом на всех этапах выросло на шесть процентов, а финансирование спорта возросло в 2,5 раза", - отметил Колобков.

По словам министра спорта РФ, в Федеральной целевой программе (ФЦП) есть отдельная программа по поддержке инфраструктурных проектов дальневосточных регионов на 1,2 млрд рублей.

Приоритетом Минспорта на Дальнем Востоке станет строительство спортивных площадок, сообщил Колобков.

"Вчера мы много говорили с местными жителями о развитии спорта. И я был поражен тем, как они заинтересованы в развитии спорта. Когда я спрашивал, чего им не хватает, они говорили, что это финансирование спорта и его пропаганда, но главная проблема - отсутствие спортивных площадок по месту жительства. Для нас это будет приоритетом, развитие спорта во дворах, создание условий для занятий спортом поблизости от дома, тем более, что такие площадки не требуют дорогостоящей эксплуатации", - сказал министр спорта РФ.

Восточный экономический форум завершится в четверг. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Таро Коно: эмоционально связан с будущим российско-японских отношений
Сергей Донской: Минприроды предлагает полностью перевести EDC под российскую юрисдикцию
Кирилл Дмитриев: на Дальнем Востоке у нас не теоретические планы, а конкретные инвестиции
Теги
ВЭФ-2017 День 1ВЭФ-2017Развитие Дальнего ВостокаРоссия
Читать далее
Лавров планирует обсудить с главой МИД Индии сотрудничество по международным вопросам
6 сентября, 10:51
Замглавы Минэнерго Сентюрин выдвинут на пост главы ФСЭГ
6 сентября, 10:50
Итоги
Россия — Индия: открывая новые возможности
Участники ВЭФ заявили о больших объемах взаимных инвестиций между Россией и Индией и выделили приоритетные направления дальнейшего сотрудничества
6 сентября, 10:48
Почта банк в сентябре откроет первое отделение на Чукотке
6 сентября, 10:43
Эксперт: нефтехимическая индустрия Дальнего Востока до 2025 года будет расти быстрее ВВП
6 сентября, 10:39
Минэнерго отмечает прогресс в переговорах с Японией по энергомосту
6 сентября, 10:38
Минэнерго ждет реакции от ЕС по санкциям против сотрудников министерства
6 сентября, 10:35
Почта банк на Колыме увеличит количество отделений с трех до восьми до конца года
6 сентября, 10:27
РФ и Южная Корея договорились поддерживать контакты по ядерной проблеме КНДР
6 сентября, 10:22
Итоги
Комплексное развитие городов. Первые планы: Комсомольск-на-Амуре, Свободный
Эксперты обсудили, как создание единого плана равномерного городского развития поможет решить проблему оттока населения и создаст новые рабочие места
6 сентября, 10:22
Fesco согласовала условия реструктуризации долга по евробондам
6 сентября, 10:17
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.