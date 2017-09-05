В обращении находятся два выпуска еврооблигаций на общую сумму $655 млн и два выпуска рублевых облигаций на общую сумму 7 млрд руб.

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Fesco согласовала условия реструктуризации долга по евробондам компании, сообщил ТАСС представитель группы "Сумма".

"Основные условия согласованы" - сказал он, комментируя реструктуризацию долга по еврооблигациям.

В обращении находятся два выпуска еврооблигаций Fesco на общую сумму $655 млн и два выпуска рублевых облигаций на общую сумму 7 млрд руб. По еврооблигациям Fesco допустила дефолт в мае 2016 года. Компания в 2016 году предлагала держателям единовременную выплату в размере 50% непогашенной основной суммы по еврооблигациям и рублевым облигациям, однако держатели бумаг тогда предлагали выплату в размере 85%.

Ранее Дальневосточное морское пароходство (ДВМП, головная структура группы Fesco) отложило публикацию отчета по МСФО за первое полугодие текущего года. Такое решение было связано с продолжающимися переговорами по вопросу реструктуризации существующей финансовой задолженности общества. Ранее президент компании Александр Исурин сообщил ТАСС, что Fesco может опубликовать отчетность за первое полугодие 2017 года по МСФО в сентябре.

О компании

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно- логистических компаний России. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор "Трансгарант", 50% акций оператора фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении Fesco находится порядка 36 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет 3,5 тыс. единиц. Флот группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.

Основной акционер ДВМП - группа "Сумма" братьев Магомедовых (32,5% акций). GHP Group принадлежит 23,8%, TPG - 17,4% акций. В свободном обращении находятся 26,3% акций. Акции компании торгуются на Московской бирже.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.