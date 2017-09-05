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6 сентября, 11:05
Президент Южной Кореи назвал ядерную программу КНДР помехой для развития Дальнего Востока

Мун Чжэ Ин высоко оценил тот факт, что российский президент и правительство твердо придерживаются принципа нераспространения ядерного оружия

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Ракетно-ядерная проблема КНДР представляет собой существенное препятствие для развития как российского Дальнего Востока, так и Южной Кореи. Об этом заявил в среду южнокорейский президент Мун Чжэ Ин во Владивостоке по итогам переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Для реализации безграничного потенциала Корейского полуострова и Дальнего Востока самой актуальной и серьезной угрозой является северокорейская ядерная и ракетная проблема", - подчеркнул южнокорейский лидер. Он напомнил, что 3 сентября КНДР провела шестое по счету ядерное испытание, которое стало предметом решительного осуждения в мире.

"Поэтому мы сошлись во мнении, что крайне важно срочно урегулировать данную проблему. Мы с господином президентом пришли к единому мнению, что ядерные и ракетные испытания - это неверный путь, и актуальной задачей является снижение напряженности на Корейском полуострове", - заметил Мун Чжэ Ин.

Он высоко оценил тот факт, что российский президент и правительство твердо придерживаются принципа нераспространения ядерного оружия и прилагают максимум усилий для выполнения резолюций Совета Безопасности ООН и урегулирования северокорейской проблемы дипломатическим путем.

"Мы будем укреплять стратегические контакты и по урегулированию северокорейской проблемы", - резюмировал Мун Чжэ Ин.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017

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ВЭФ-2017Мун Чжэ ИнРеспублика КореяСитуация на Корейском полуостровеРоссияКНДРПутин, Владимир Владимирович
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