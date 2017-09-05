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6 сентября, 10:22
РФ и Южная Корея договорились поддерживать контакты по ядерной проблеме КНДР

По словам президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, Москва и Сеул будут развивать проекты с участием КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Москва и Сеул подтвердили намерение снижать напряженность на Корейском полуострове и договорились поддерживать стратегические контакты с целью урегулирования ядерной проблемы КНДР.

Об этом в среду заявил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин на совместной пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума.

"Я высоко ценю, что Россия твердо придерживается принципа нераспространения ядерного оружия и решения ядерной проблемы КНДР дипломатическими средствами. На основе такого общения мы будем укреплять стратегические контакты по урегулированию северокорейской проблемы", - сказал он.

По словам Мун Чжэ Ина, Москва и Сеул будут развивать проекты с участием КНДР. "Мы договорились укрепить базу для реализации трехсторонних проектов с участием двух Корей и России, соединяющих Корейский полуостров и российский Дальний Восток", - сказал он.

"Эти проекты не продвигались по разным причинам, в том числе из-за северокорейской проблемы. Однако мы решили сначала продвигать те проекты, которые можно реализовать в ближайшее время, прежде всего,  проекты на Дальнем Востоке", - отметил Мун Чжэ Ин.

Освоение Дальнего Востока будет способствовать не только процветанию двух стран, но и изменению КНДР, что станет базой для развития трехсторонних отношений, полагает он.

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