Почта банк на Колыме увеличит количество отделений с трех до восьми до конца года

Банк и Магаданская область будут сотрудничать в развитии современных финансовых технологий и увеличении доли безналичных платежей в экономике региона

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Губернатор Магаданской области Владимир Печеный и президент-председатель правления Почта банка Дмитрий Руденко на площадке Восточного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно ему, число отделений банка на Колыме вырастет с трех до восьми, сообщила в среду пресс-служба правительства области.

"Документ предусматривает взаимодействие банка и руководства региона в развитии современных финансовых технологий и увеличении доли безналичных платежей в экономике Магаданской области", - говорится в сообщении.

Руденко отметил, что финансовая организация в первую очередь ориентирована на повышение доступности банковских услуг для населения, в том числе в удаленных населенных пунктах.

"Сегодня в Магаданской области работают три точки присутствия банка, к концу года их количество достигнет восьми отделений. До конца года мы создадим в регионе порядка 10 новых рабочих мест", - приводит пресс-служба слова Руденко.

Стороны обсудили перспективы развития льготного кредитования приобретателей "дальневосточных гектаров". "Магаданская область заинтересована в совершенствовании сети банковских услуг, развитии сети современных технологий как бизнес-клиентов, так и населения. Рассчитываем, что с Почта банком северяне смогут успешно вести бизнес, обустроить взятый "дальневосточный гектар", решить свои проблемы. Наше сотрудничество укрепит конкурентные позиции региона и улучшит его инвестиционный климат", - отметил губернатор Магаданской области.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.