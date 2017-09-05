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6 сентября, 10:38
Минэнерго отмечает прогресс в переговорах с Японией по энергомосту

Министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что очередной раунд состоится в четверг

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Минэнерго отмечает прогресс в переговорах с Японией по энергомосту, в четверг состоится очередной раунд, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Прогресс есть. Работает рабочая группа, которая изучает экономическую эффективность, баланс электроэнергии, стоимость и окупаемость этих проектов, все в стадии проработки", - сказал он.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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Теги
ВЭФ-2017РоссияЯпонияНовак, Александр Валентинович
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