Эксперт: нефтехимическая индустрия Дальнего Востока до 2025 года будет расти быстрее ВВП

Инвесторы заявили о реализации около 11 крупных проектов по переработке нефти и газа в регионе

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Нефтехимическая индустрия на Дальнем Востоке до 2025 года будет расти быстрее, чем валовый внутренний продукт (ВВП), считает директор по инвестициям "Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Михаил Славков.

"(В последние годы нефтегазохимическая) индустрия росла гораздо быстрее, чем просто ВВП, чем экономика, и это будет продолжаться до 2025 года. Почему так? Если мы вспомним, сколько вокруг нас за последние 10 лет появилось новых полимеров, пластиков в автомобилях, в самолетах, в кораблях, в зданиях, то ответ будет очевидный", - сказал он в среду в ходе панельной дискуссии, которая прошла в рамках Восточного экономического форума.

По его словам, в настоящее время на Дальнем Востоке инвесторы заявили о реализации порядка 11 крупных проектов по переработке нефти и газа. "Они (инвестпроекты) условно кластеризуются в Амурскую область (Амурский ГПЗ, Амурский ГХК, НПЗ, завод "Метанол"), в Приморский край (крупные проекты НЗБУ и ВНХК), а также в Якутию (проект метанольного завода)", - уточнил Славков.

В числе конкурентных преимуществ Дальневосточного федерального округа для развития нефтехимической индустрии он назвал богатую сырьевую базу, развитую транспортную поддержку, близость к рынкам сбыта - Китаю, Японии и Кореи, которые в год покупают химической продукции на $200 млрд. Способствует развитию нефтехимии в ДФО также "активная господдержка", указал эксперт.

"Меры господдержки, которые сейчас реализуются (на Дальнем Востоке), - это предоставление президентства на территориях опережающего развития, это предоставление режима свободного порта (Владивосток), это возможность заключить специальные инвестиционные контракты, это возможность профинансировать инфраструктуру за счет бюджетных средств и получить поддержку со стороны институтов развития", - сказал Славков. Он добавил, что физический спрос на дальневосточную нефтехимию в будущем "в основном будет приходить из Азии". "Потому что там очень много людей и растущая экономика", - пояснил директор.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.