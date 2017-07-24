Минэнерго ждет реакции от ЕС по санкциям против сотрудников министерства

Министр энергетики России Александр Новак отметил, что Москва уже сделала заявление "в публичной плоскости"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Минэнерго ждет реакции от Евросоюза по санкциям против сотрудников министерства, пока ее не получило, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

Спорные турбины: для чего нужно оборудование, поставленное в Крым

ЕС 4 августа расширил санкционный список в отношении РФ, обосновав это якобы осуществленными российской стороной поставками турбин Siemens в Крым. Санкции распространены, в частности, на заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова и директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгения Грабчака.

"Мы в публичной плоскости соответствующее заявление сделали, ждем соответствующей реакции со стороны европейских наших коллег", - сказал он в кулуарах ВЭФ.

Под санкции Еврозоюза также подпали генеральный директор "Технопромэкспорта" - дочерней компании госкорпорации "Ростех" Сергей Топор-Гилка и три юридических лица - ОАО и ООО "Технопромэкспорт" и ЗАО "Интеравтоматика". Они, как утверждает Брюссель, также несут ответственность за поставку турбин в Крым.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.