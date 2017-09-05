Завершение строительства планируется в 2022 году

ТАСС, 6 сентября. Оператор проекта "Сахалин-2", компания "Сахалин Энерджи", занимающаяся добычей нефти и газа на шельфе Сахалина, на Восточном экономическом форуме подписала договор с международной компанией Petrofac Facilities Management Limited (Petrofac) на строительство дожимной компрессорной станции на объединенном береговом технологическом комплексе (ОБТК) проекта. Об этом в среду сообщила пресс-служба "Сахалин Энерджи".

По данным компании, проект предусматривает проектирование, поставки материалов и оборудования, строительные работы и обслуживание строительной площадки.

Объем работ по договору включает, в частности, поставку входных сепараторов и оборудования компримирования (сжатия для транспортировки - прим. ТАСС) сырьевого газа, строительство новой факельной системы, инженерных коммуникаций, подстанций и подсобных помещений, а также временного причала для разгрузки материалов, временных сооружений на строительной площадке для нужд компаний "Сахалин Энерджи" и Petrofac.

Кроме того, планируется восстановление ранее использовавшегося поселка строителей, а также подключение нового объекта и его интеграцию в систему действующего ОБТК. "В рамках проекта уже выполняются подготовительные проектные работы, завершение всего объема планируется в 2022 году, что позволит "Сахалин Энерджи" сохранить высокий уровень производства СПГ", - говорится в сообщении.

На церемонии подписания главный исполнительный директор "Сахалин Энерджи" Роман Дашков сказал, что подписание договора и запуск работ по нему - это новые рабочие места, дополнительные налоги, передача новых технологий и уникального опыта международной компании, развитие российского потенциала.

"В нашей компании действуют высокие стандарты, которые соответствуют международным нормам и требованиям кредиторов. Именно поэтому мы заключаем договор с одним из мировых лидеров, компанией Petrofac, имеющей опыт проектирования и строительства объектов инфраструктуры. Кроме того, ключевым показателем при принятии решения явилось обеспечение высокого уровня российского участия в рамках этого договора", - цитирует пресс-служба Дашкова.

"Сахалин Энерджи"

"Сахалин Энерджи"- оператор проекта "Сахалин-2", одного из крупнейших в мире комплексных нефтегазовых проектов, в рамках которого построена масштабная нефтегазовая инфраструктура по добыче, транспортировке и переработке углеводородов. Компания поставляет на рынок добываемую в Охотском море нефть и сжиженный природный газ, производящийся на первом в России заводе СПГ, построенном "Сахалин Энерджи" на юге острова.

Основными покупателями нефти и СПГ являются энергетические компании Японии, Южной Кореи и Китая. Акционеры компании - ПАО "Газпром" (50% + 1 акция), англо- голландский концерн Shell (27,5% - 1 акция), японские группы компаний Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). Petrofac является поставщиком нефтесервисных услуг для международной нефтегазовой промышленности.

О форуме

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.0иу/бшт.