{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
6 сентября, 10:54
Petrofac построит на Сахалине станцию для нефтегазовой компании "Сахалин Энерджи"

Завершение строительства планируется в 2022 году

ТАСС, 6 сентября. Оператор проекта "Сахалин-2", компания "Сахалин Энерджи", занимающаяся добычей нефти и газа на шельфе Сахалина, на Восточном экономическом форуме подписала договор с международной компанией Petrofac Facilities Management Limited (Petrofac) на строительство дожимной компрессорной станции на объединенном береговом технологическом комплексе (ОБТК) проекта. Об этом в среду сообщила пресс-служба "Сахалин Энерджи".

По данным компании, проект предусматривает проектирование, поставки материалов и оборудования, строительные работы и обслуживание строительной площадки.

Объем работ по договору включает, в частности, поставку входных сепараторов и оборудования компримирования (сжатия для транспортировки - прим. ТАСС) сырьевого газа, строительство новой факельной системы, инженерных коммуникаций, подстанций и подсобных помещений, а также временного причала для разгрузки материалов, временных сооружений на строительной площадке для нужд компаний "Сахалин Энерджи" и Petrofac.

Кроме того, планируется восстановление ранее использовавшегося поселка строителей, а также подключение нового объекта и его интеграцию в систему действующего ОБТК. "В рамках проекта уже выполняются подготовительные проектные работы, завершение всего объема планируется в 2022 году, что позволит "Сахалин Энерджи" сохранить высокий уровень производства СПГ", - говорится в сообщении.

На церемонии подписания главный исполнительный директор "Сахалин Энерджи" Роман Дашков сказал, что подписание договора и запуск работ по нему - это новые рабочие места, дополнительные налоги, передача новых технологий и уникального опыта международной компании, развитие российского потенциала.

"В нашей компании действуют высокие стандарты, которые соответствуют международным нормам и требованиям кредиторов. Именно поэтому мы заключаем договор с одним из мировых лидеров, компанией Petrofac, имеющей опыт проектирования и строительства объектов инфраструктуры. Кроме того, ключевым показателем при принятии решения явилось обеспечение высокого уровня российского участия в рамках этого договора", - цитирует пресс-служба Дашкова.

"Сахалин Энерджи"

"Сахалин Энерджи"- оператор проекта "Сахалин-2", одного из крупнейших в мире комплексных нефтегазовых проектов, в рамках которого построена масштабная нефтегазовая инфраструктура по добыче, транспортировке и переработке углеводородов. Компания поставляет на рынок добываемую в Охотском море нефть и сжиженный природный газ, производящийся на первом в России заводе СПГ, построенном "Сахалин Энерджи" на юге острова.

Основными покупателями нефти и СПГ являются энергетические компании Японии, Южной Кореи и Китая. Акционеры компании - ПАО "Газпром" (50% + 1 акция), англо- голландский концерн Shell (27,5% - 1 акция), японские группы компаний Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). Petrofac является поставщиком нефтесервисных услуг для международной нефтегазовой промышленности.

О форуме

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.0иу/бшт.

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Максим Соколов: перечень вещей для бесплатного провоза на борту можно расширить
Таро Коно: эмоционально связан с будущим российско-японских отношений
Сергей Донской: Минприроды предлагает полностью перевести EDC под российскую юрисдикцию
Теги
ВЭФ-2017Россия
Читать далее
Итоги
Создавая 100 тысяч новых рабочих мест. Вызовы и решения
Участники ВЭФ обсудили, как привлечь квалифицированный персонал и молодежь для работы на Дальнем Востоке
6 сентября, 12:20
Камчатка готова приобретать в Хакасии уголь и мясо
6 сентября, 12:16
Россия может поставить до 0,5 млн тонн зерна в пострадавшую от засухи Монголию
6 сентября, 12:13
Путин: на Дальнем Востоке нужны талантливые, образованные, трудолюбивые люди
6 сентября, 12:10
Путин: необходимо разобраться с доступностью субсидируемых билетов на Дальнем Востоке
6 сентября, 12:09
Путин осмотрел новейший отечественный корвет
6 сентября, 12:08
Власти Хабаровского края и холдинг "Регион" договорились о сотрудничестве
6 сентября, 12:04
Путин: регионы Дальнего Востока через три года должны занимать первые места в рейтинге АСИ
6 сентября, 12:01
Рыбаки на Камчатке добыли порядка 235 тыс. тонн лосося с начала года
6 сентября, 11:57
Дерипаска прогнозирует рост цен на алюминий к концу года
6 сентября, 11:55
Итоги
Развитие Северного морского пути. От слов к делу
Строительство новых мощностей по производству СПГ и развитие инфраструктуры в Арктике приведут к значительному росту перевозок по СМП, считают эксперты
6 сентября, 11:49
Путин пообещал принять меры за неисполнение программ по развитию Дальнего Востока
6 сентября, 11:45
Росрыболовство ожидает роста капитализации рыбного хозяйства за 10-15 лет на 25%
6 сентября, 11:43
Путин: "дальневосточный гектар" нужно распространить на соотечественников за рубежом
6 сентября, 11:42
Грузооборот Восточного порта в Находке планируют увеличить вдвое к 2019 году
6 сентября, 11:38
Магаданская область будет сотрудничать с Siemens в сферах энергетики и здравоохранения
6 сентября, 11:37
Лавров: миссия ООН нужна для разведения сторон на линии соприкосновения в Донбассе
6 сентября, 11:33
Итоги
Здравоохранение для людей. Что будет сделано?
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала о развитии телемедицины в стране, обновлении парка медицинской помощи и привлечении специалистов из Азиатско-Тихоокеанского региона
6 сентября, 11:30
Строительство Бугдаинского ГОК в Забайкалье будет зависеть от цен на металлы
6 сентября, 11:27
Инженерным специальностям отданы 40% бюджетных мест в вузах Дальнего Востока
6 сентября, 11:24
Лавров: США в резолюции по КНДР должны подчеркнуть отсутствие военного решения проблемы
6 сентября, 11:21
Костин: финансовое состояние ФК "Динамо" не вызывает опасений
6 сентября, 11:20
Лавров: Россия обращается в суд в связи с отбором ее дипсобственности в США
6 сентября, 11:20
Минтруд планирует индексацию зарплат не вошедших в "майские указы" бюджетников
6 сентября, 11:18
Лавров: встреча делегаций РФ и КНДР может состояться на полях ВЭФ
6 сентября, 11:13
Губернатор Калифорнии надеется на улучшение отношений между РФ и США
6 сентября, 10:59
Корпорация развития Сахалина на ВЭФ заключила четыре соглашения о сотрудничестве
6 сентября, 10:56
Минэнерго прогнозирует, что рынок нефти сбалансируется к 1 апреля
6 сентября, 10:54
Лавров планирует обсудить с главой МИД Индии сотрудничество по международным вопросам
6 сентября, 10:51
Почта банк в сентябре откроет первое отделение на Чукотке
6 сентября, 10:43
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.