Почта банк в сентябре откроет первое отделение на Чукотке

Губернатор региона отметил, что банк нацелен на работу с "физическими лицами и маленькими предприятиями"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство Чукотского автономного округа и Почта банк на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в среду подписали соглашение о создании клиентских центров в регионе. Подписи под документом поставили губернатор Чукотки Роман Копин и президент-председатель правления банка Дмитрий Руденко.

"Это позитивная новость для жителей Чукотки. Во-первых, помимо традиционного Сбербанка и Рослесхозбанка, у нас появляется еще одна финансовая организация. То есть появляется выбор, а это всегда хорошо. Во-вторых, новые возможности могут получить физические лица и маленькие предприятия, на работу с которыми нацелен банк - первое отделение откроется уже в 20-х числах сентября в Анадыре", - сказал Копин.

Появление первых точек присутствия банка затем предполагается в городе Билибино, поселках городского типа Провидения, Эгвекиноте и поселке Угольные Копи. В дальнейшем клиентские центры появятся в каждом населенном пункте, где есть отделения почтовой связи.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.