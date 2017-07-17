Губернатор Калифорнии надеется на улучшение отношений между РФ и США

По словам Джерри Брауна, "факт, что в отношениях есть серьезная проблема", не означает, что стороны не могут надеяться на их улучшение

"Факт, что в отношениях есть серьезная проблема, не означает, что мы не можем надеяться на улучшение отношений. Я понимаю, что санкции - это серьезно, но все равно остается место для налаживания торговли и взаимопонимания. И я ищу возможные пути для того, чтобы первым нащупать эти места, хотя бы для Калифорнии", - заявил политик в эфире телеканала RT в среду на полях Восточного экономического форума, отвечая на вопрос о последствиях закрытия генконсульства РФ в Сан-Франциско.

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