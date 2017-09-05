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6 сентября, 10:51
Лавров планирует обсудить с главой МИД Индии сотрудничество по международным вопросам

По словам главы МИД РФ, российская сторона очень ценит "возможность провести переговоры на полях ВЭФ"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая в среду переговоры с индийским коллегой Сушмой Сварадж на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что планирует обсудить на встрече сотрудничество двух государств как по двусторонней повестке дня, так и по международным вопросам.

"Мы очень ценим эту возможность провести переговоры на полях ВЭФ, - сказал глава российского дипведомства. - Нам есть, что обсудить, прежде всего, с точки зрения выполнения договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита премьер-министра Индии [Нарендры] Моди в Санкт-Петербург 1-3 июня и недавнего контакта лидеров в Сямэне на полях саммита БРИКС".

"Я очень заинтересован в том, чтобы сегодня рассмотреть и дальнейшее продвижение двусторонней повестки дня, совместную работу по международным проблемам в русле привилегированного стратегического партнерства", - сообщил он.

В свою очередь глава МИД Индии напомнила, что российско-индийские отношения "проверены временем и основываются на взаимном доверии". "Отношения наших стран находятся в сердцах наших народов, и, несмотря на изменения в мире, наша дружба остается прочной и надежной, - подчеркнула она. - Мне также отрадно отметить высокий уровень отношений между нашим руководством. Наши лидеры всегда могут сесть за стол и провести искренние переговоры друг с другом".

Третий ВЭФ проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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