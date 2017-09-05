Минэнерго прогнозирует, что рынок нефти сбалансируется к 1 апреля

Министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что в противном случае будет использована опция продления соглашения с ОПЕК о сокращении добычи нефти

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Минэнерго РФ прогнозирует, что рынок нефти будет сбалансирован к 1 апреля 2018 года, в обратном случае будет использована опция продления соглашения ОПЕК+. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы прогнозируем, что к 1 апреля рынок должен быть сбалансирован. Если не будет сбалансирован, у нас будет такая опция, которая позволит нам рассмотреть и принять решение. Наши взгляды на сбалансированность пока не поменялись", - сказал он, отвечая на вопрос о том, в каком случае может быть использована опция по продлению соглашения с ОПЕК о сокращении добычи нефти.

Сделка по сокращению добычи, заключенная странами ОПЕК+ в конце прошлого года, действует до конца марта 2018 года. Согласно договоренности, участники пакта должны сократить добычу на 1,8 млн баррелей по отношению к уровню октября 2016 года.

Сейчас вопрос о продлении соглашения - основной на повестке ОПЕК+, решение будет приниматься на ноябрьской встрече в Вене. Пока в поддержку пролонгации высказались Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла и Ангола.

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