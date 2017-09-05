Общая стоимость проектов составит порядка 5 млрд руб.

ТАСС, 6 сентября. Корпорация развития Сахалинской области в первый день работы Восточного экономического форума заключила четыре соглашения о сотрудничестве. Инициаторы новых проектов намерены вкладывать до 50% собственных средств, сообщил в среду пресс-секретарь корпорации Алексей Баяндин.

"Общая стоимость проектов, по которым мы сегодня подписали четыре соглашения о сотрудничестве, составляет порядка 5 млрд рублей. Все они социально значимы для Сахалинской области. <...> Практически все инициаторы проектов готовы вкладывать в их реализацию не 10%, как это было ранее, а до половины обеспечить их частными инвестициями", - цитирует пресс-секретарь генерального директора АО "Корпорация развития Сахалинской области" Андрея Якубича.

Новые проекты

По данным пресс-секретаря, первое соглашение подписано с ООО "Вектор" о строительстве водно-оздоровительного комплекса в Южно-Сахалинске. По замыслу инициатора проекта, это должен быть новый, уникальный с точки зрения инженерии и технологий, курортный комплекс с аквапарком закрытого и открытого типа, четырехзвездочным ресорт-отелем, спа-центром и тренажерными залами.

С Акционерным обществом "Пассажирская компания "Сахалин" заключено соглашение о реализации инвестиционного проекта, предусматривающего обновление подвижного состава для маршрутов дальнего следования и пригородного сообщения Сахалинской железной дороги. Соглашение подписал генеральный директор компании Дмитрий Костыренко.

В настоящее время проект находится в стадии проработки и согласования.

ООО "Южный терминал", инициатор проекта по созданию корсаковского рыбно-логистического центра, предполагает разместить в береговой зоне мощности по приемке, обработке, хранению водных биологических ресурсов. Компания планирует оказывать услуги по погрузо-разгрузочным работам, швартовке судов, хранению контейнеров, рыбопереработке, сдаче в аренду помещений холодильного склада.

Здесь же будет организована работа сахалинской рыбной биржи. Таким образом, будет создан единый комплекс, который станет своеобразной витриной рыбной отрасли островного региона.

Соглашение о сотрудничестве по реализации проекта по созданию индустриального парка подписано с ООО "Транс-Норд".

Предприятие станет специализированной территорией для размещения производств и всей сопутствующей инфраструктуры, которая позволит оградить его резидентов от административной и хозяйственной волокиты и даст им возможность полностью сосредоточиться на собственных проектах.

Общая площадь, которую в компании надеются застроить складами, торгово-офисными и производственными помещениями, составит 15 га, первая очередь займет порядка 5 га.