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6 сентября, 11:43
Росрыболовство ожидает роста капитализации рыбного хозяйства за 10-15 лет на 25%

Глава агентства Илья Шестаков уточнил, что рыбохозяйственный комплекс России является одним из самых быстрорастущих секторов российской экономики

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Капитализация рыбной отрасли в ближайшие 10-15 лет должна вырасти не менее чем на 25%. Об этом сообщил в среду руководитель Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья Шестаков на сессии "Инвестиционные проекты в рыбной отрасли", которая проходит в рамках Восточного экономического форума.

"В перспективе за будущие 10-15 лет капитализация отрасли должна вырасти не менее чем на 25%. Для этого есть все основания, к этому мы как раз и будем все с вами стремиться", - сказал Шестаков.

Он уточнил, что рыбохозяйственный комплекс России - один из самых быстрорастущих секторов российской экономики, среднегодовой темп роста вклада в ВВП составляет 5%. Шестаков пояснил, что прогнозируется высокая инвестиционная активность с 2017 по 2023 годы - 620 млрд рублей инвестиций, из них 200 млрд рублей приходится на Дальний Восток.

Руководитель агентства уточнил, что отрасли требуется новая модель развития, обеспечивающая опережающий рост совокупного вклада ВВП при условии полного обеспечения национальной продовольственной безопасности.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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ВЭФ-2017Шестаков, Илья ВасильевичРоссия
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