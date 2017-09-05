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6 сентября, 11:13
Лавров: встреча делегаций РФ и КНДР может состояться на полях ВЭФ

По словам главы МИД РФ, делегация КНДР на форуме состоит из представителей экономического блока

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Представители делегаций России и КНДР могут провести контакты по экономической линии на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом заявил в среду журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Как я пониманию, делегация КНДР на ВЭФ состоит из представителей экономического блока, - сказал он. - У нас здесь тоже есть представители экономических министерств и ведомств".

"Так что думаю, по линии профильных структур двух стран контакты состоятся", - сообщил Лавров.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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