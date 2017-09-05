Минтруд планирует индексацию зарплат не вошедших в "майские указы" бюджетников

По словам главы ведомства Максима Топилина, индексация запланирована на 2018 год и согласована на уровне 4%

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Глава Минтруда РФ Максим Топилин сообщил, что зарплаты не вошедших в "майские указы" бюджетников будут проиндексированы в 2018 году на 4% даже в случае более низкой инфляции.

"[Индексация] согласована на 4%", - сказал Топилин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Он добавил, что эта цифра согласована, несмотря на прогноз Минэкономразвития.

Летом Топилин сообщал, что более 5 млн бюджетников, которые не вошли в "майские указы" президента, получат повышение зарплат с 1 января 2018 года не менее чем на 4%.

Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, инфляция на конец года составит 3,7%. При этом глава ведомства Максим Орешкин не исключил, что если курс рубля останется стабильным, инфляция может снизиться и до 3,5%.

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