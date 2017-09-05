Костин: финансовое состояние ФК "Динамо" не вызывает опасений

УЕФА в июне 2015 года отстранил "Динамо" от участия в Лиге Европы за нарушение правил финансового fair play, убытки клуба в период с 2012 по 2014 год составили €302 млн

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Финансовое состояние московского футбольного клуба "Динамо" нормальное и не вызывает опасений. Об этом журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил глава банка ВТБ Андрей Костин.

"Нормальное состояние, подписано соглашение [между ВТБ и "Динамо"], денег выделяем достаточно. Вроде играть даже начали получше. У меня оно [финансовое состояние клуба] опасений не вызывает", - сказал Костин.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в июне 2015 года отстранил "Динамо" от участия в Лиге Европы сезона-2015/16 за нарушение правил финансового fair play. Убытки клуба в период с 2012 по 2014 год составили €302 млн. При этом согласно правилам УЕФА, совокупный убыток за три года не должен был превышать €45 млн.

Банк ВТБ с 2009 года владел контрольным пакетом акций "Динамо", а в конце 2016 года отдал его Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу "Динамо".

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.