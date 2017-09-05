Строительство Бугдаинского ГОК в Забайкалье будет зависеть от цен на металлы

По данным "Норникеля", вопрос о развитии месторождения пока "отложен до лучших времен"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Дальнейшее развитие Бугдаинского молибденового месторождения и строительство там горно-обогатительного комбината будет зависеть от цен на металлы, сообщила в среду журналистам вице-президент "Норникеля" Елена Безденежных.

"Цены на металл, на молибден, не являются теми ценами, которые могли бы привлечь не только "Норникель", но и другие компании. Вопрос по развитию Бугдаинского месторождения пока у нас отложен до лучших времен. Будем смотреть на конъюнктуру рынка", - сказала Безденежных в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Строительство горно-обогатительного комбината на Бугдаинском молибденовом месторождении изначально входило в инвестиционный проект по освоению минерально-сырьевых ресурсов Забайкальского края. Планировалось, что ГОК обеспечит добычу 16 млн тонн руды в год и переработку ее в молибденовый концентрат с содержанием примерно 9 тыс. тонн молибдена. Однако в 2013 году строительство было отложено из-за снижения цен на мировом рынке молибдена.

"Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, осмий, селен, рутений и теллур.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.