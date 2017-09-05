Лавров: миссия ООН нужна для разведения сторон на линии соприкосновения в Донбассе

По словам главы МИД РФ, "конкретные параметры миссии ООН по охране, включая согласование национальных контингентов, должны быть согласованы сторонами конфликта"

"Предложение было обусловлено тем, что уже многие месяцы СММ ОБСЕ на Украине испытывает проблемы с обеспечением безопасности своих наблюдателей. Многие и многие месяцы договоренность, которую достигли лидеры "нормандской четверки" о разведении сторон на линии соприкосновения, не выполняется", - сказал министр.

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Охранная миссия ООН нужна для обеспечения разведения сторон на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил в среду журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях третьего Восточного экономического форума.

По его словам, "конкретные параметры миссии ООН по охране, включая согласование национальных контингентов, должны быть согласованы сторонами конфликта, что предполагает обязательную вовлеченность в этот процесс [провозглашенных] ДНР и ЛНР".

"Не делается ничего, даже три первых пилотных зоны, в которых должно было состояться разведение, пока не оформлены в качестве зон безопасности", - указал Лавров. "Украинские коллеги каждый раз требуют, чтобы разведению сил и средств предшествовали семь дней тишины", - пояснил он.

Как отметил глава МИД РФ, несмотря на то, что наблюдатели ОБСЕ уже восемь раз подтверждали наличие недельной паузы, киевские власти говорят о нарушениях режима прекращения огня. Лавров выразил мнение, что Киев саботирует выполнение поручений лидеров "нормандской четверки", "объясняя это тем, что их наблюдатели подвергаются рискам".

"Если есть такая проблема с обеспечением безопасности этих наблюдателей, то мы готовы поддержать не раз высказывавшуюся идею о том, чтобы создать миссию ООН, которая называлась бы Миссия ООН по охране наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, - продолжил Лавров. - Мы предлагаем принять решение в СБ ООН о том, что как только разведение сил и средств происходит, и туда заходят наблюдатели ОБСЕ, вместе с ними для охраны этих наблюдателей там разворачиваются силы и средства".

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