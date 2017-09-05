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6 сентября, 11:33
Лавров: миссия ООН нужна для разведения сторон на линии соприкосновения в Донбассе

По словам главы МИД РФ, "конкретные параметры миссии ООН по охране, включая согласование национальных контингентов, должны быть согласованы сторонами конфликта"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Охранная миссия ООН нужна для обеспечения разведения сторон на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил в среду журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях третьего Восточного экономического форума.

"Предложение было обусловлено тем, что уже многие месяцы СММ ОБСЕ на Украине испытывает проблемы с обеспечением безопасности своих наблюдателей. Многие и многие месяцы договоренность, которую достигли лидеры "нормандской четверки" о разведении сторон на линии соприкосновения, не выполняется", - сказал министр.

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По его словам, "конкретные параметры миссии ООН по охране, включая согласование национальных контингентов, должны быть согласованы сторонами конфликта, что предполагает обязательную вовлеченность в этот процесс [провозглашенных] ДНР и ЛНР".

"Не делается ничего, даже три первых пилотных зоны, в которых должно было состояться разведение, пока не оформлены в качестве зон безопасности", - указал Лавров. "Украинские коллеги каждый раз требуют, чтобы разведению сил и средств предшествовали семь дней тишины", - пояснил он.

Как отметил глава МИД РФ, несмотря на то, что наблюдатели ОБСЕ уже восемь раз подтверждали наличие недельной паузы, киевские власти говорят о нарушениях режима прекращения огня. Лавров выразил мнение, что Киев саботирует выполнение поручений лидеров "нормандской четверки", "объясняя это тем, что их наблюдатели подвергаются рискам".

"Если есть такая проблема с обеспечением безопасности этих наблюдателей, то мы готовы поддержать не раз высказывавшуюся идею о том, чтобы создать миссию ООН, которая называлась бы Миссия ООН по охране наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, - продолжил Лавров. - Мы предлагаем принять решение в СБ ООН о том, что как только разведение сил и средств происходит, и туда заходят наблюдатели ОБСЕ, вместе с ними для охраны этих наблюдателей там разворачиваются силы и средства".

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