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6 сентября, 11:37
Магаданская область будет сотрудничать с Siemens в сферах энергетики и здравоохранения

По словам губернатора области Владимира Печеного, для продвижения региона актуальны все инновационные технологии и продукты концерна

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство Магаданской области подписало соглашение с немецким концерном Siemens о сотрудничестве в сферах энергетики, здравоохранения и безопасности, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства. Документ подписан во Владивостоке на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Соглашение предусматривает партнерские взаимоотношения в сфере энергетики, здравоохранения и безопасности. Подписи под документом поставили губернатор Магаданской области Владимир Печеный и Дитрих Меллер (директор Siemens в России - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

По словам Печеного, для продвижения региона актуальны все инновационные технологии и продукты концерна, сообщает пресс-служба. Меллер выразил надежду, что "взаимодействие с руководством Магаданской области будет способствовать модернизации ведущих отраслей экономики и социальной сферы региона".

"Мы сторонники инноваций и технологического прогресса. Уверены: только через модернизацию, внедрение современных технологий и решений можно возродить промышленность и выйти на новый уровень развития экономики в целом", - приводятся в сообщении слова Меллера.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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Теги
ВЭФ-2017РоссияПеченый, Владимир Петрович
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