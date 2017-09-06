Встреча Путина с представителями иностранных корпораций на ВЭФ-2017. Видеотрансляция

Участие в Восточном экономическом форуме в этом году подтвердили делегации из 24 стран

Президент России Владимир Путин проводит встречу с представителями крупнейших иностранных компаний и деловых кругов в ходе третьего Восточного экономического форума (ВЭФ-2017).

ВЭФ-2017 проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Участие в нем подтвердили делегации из 24 стран, в том числе из Китая, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, Германии.

В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников. Для участия в нем было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей. На форуме было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.