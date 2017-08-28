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6 сентября, 11:42
Путин: "дальневосточный гектар" нужно распространить на соотечественников за рубежом
© Сергей Бобылев/ТАСС

Президент России отметил, что необходимо поддерживать тех, кто "приезжает с желанием работать на этой земле, создавать крепкие многодетные семьи"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/.  Президент РФ Владимир Путин, открывая заседание президиума Госсовета, предложил распространить действие программы "Дальневосточный гектар" на соотечественников за рубежом.

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"Необходимо распространить возможности этой программы и на наших соотечественников, которые приезжают на Дальний Восток из-за рубежа", - сказал Путин.

Он сделал акцент на том, что те, кто приезжает на Дальний Восток из-за границы, "приезжает с желанием работать на этой земле, создавать крепкие многодетные семьи". По его мнению, таких людей просто необходимо поддерживать.

Глава государства предложил посмотреть, как в целом идет программа. Он отметил, что в ходе подготовки к "Прямой линии" люди обращали внимание на различные сложности, в том числе на бюрократические проволочки. "Нужно все это проанализировать и сделать выводы соответствующие", - призвал президент.

Путин подчеркнул, что благодаря действию программы в регионах Дальнего Востока инициативные предприниматели стали организовывать новые поселения. "Правительству и регионам необходимо оказывать им финансовую помощь, содействовать в создании коммунальной инфраструктуры, а тем, кто успешно работает и оформил свой гектар в собственность, предлагаю дополнительно предоставить под освоение землю большей площади", - заключил российский лидер.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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ВЭФ-2017"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017"Дальневосточный гектар"РоссияПутин, Владимир Владимирович
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