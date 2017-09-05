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6 сентября, 11:49Итоги
Развитие Северного морского пути. От слов к делу

Строительство новых мощностей по производству СПГ и развитие инфраструктуры в Арктике приведут к значительному росту перевозок по СМП, считают эксперты

Ключевые выводы

К 2022 году объем перевозок грузов по СМП достигнет 40 млн тонн

"Впервые в  истории мореплавания была обеспечена крупнотоннажная транспортировка нефти из мелководной части Обской губы. Достичь круглогодичной доставки удалось благодаря строительству шести судов. В этом году также были проведены ледовые испытания танкера "Кристоф де Маржери" (всего таких судов будет построено 15). СМП был преодолен им за 6,5 суток без помощи ледокола. Тем самым был установлен мировой рекорд. Рекорд советского времени по перевозке грузов по СМП был установлен в 1989 году — 6,2 млн тонн. В этом году только "Совкомфлот" уже перевез по Арктике более 12 млн тонн. К 2022 году общий объем достигнет 40 млн тонн за счет строительства новых мощностей по производству СПГ. В 2021 году  мы получим первое судно, действующее на природном газе, построенное на Дальнем Востоке на заводе "Звезда", — Евгений Амбросов, первый заместитель генерального директора ПАО "Совкомфлот", вице-президент Арктического экономического совета.

Инфраструктура Арктики развивается

"На сегодняшний день в арктических портопунктах очень современная обстановка, прекрасные жилищные условия, территория развивается. <...> Ежегодно — 2 млн тонн сухих грузов, из которых складывается инфраструктура. Все мировые технологии там сконцентрированы. Западная часть Арктики — не хуже Норвегии. В восточной части тяжело, там почти дорог нет. Но это уже не "дикий пляж", а современные обустроенные берега с инфраструктурой", — Александр Росляков, генеральный директор ООО "Онего Шипинг".

Хоккайдо станет воротами в СМП

"У Японии два основных интереса, связанных с СМП, — диверсификация транспортных маршрутов между Азией и Европой и развитие энергетической базы (1:00:05). Снижение пути на 40% является очень привлекательным (1:00:25). У правительства Хоккайдо есть программа по участию в СМП (1:03:25). Хоккайдо намерен стать воротами в СМП (1:04:30)", — Синьити Исии, старший консультант АО "Исследовательский институт Номура, Лтд."

Проблемы

Нехватка средств

"Для развития Арктики мы не можем использовать деньги налогоплательщиков, их там слишком мало. Надо повышать инвестиционную привлекательность этих регионов (30:20)", — Теро Ваурасте, председатель Арктического экономического совета.

Бюрократические барьеры

"Основной вклад в развитие Арктики несут не очень большие суда-снабженцы, способные доставлять груз на необорудованный берег. Проблем по судоходству нет, проблемы начинаются на берегу — по получению разрешений на выгрузку и т. д.", — Владимир Корчанов, первый вице-президент FESCO.

Решения

Повышение безопасности навигации

"Развивается система планирования безопасной навигации на СМП, ее создание будет завершено к декабрю 2018 года. Одна их этих систем проходит испытания в Северном Ледовитом океане. Она может поставлять информацию о прохождении судна в тяжелых климатических условиях. (55:40)", — Сан-Хьюн Су, президент Корейского научно-исследовательского института кораблей и океанической инженерии (KRISO).

Оптимизация коммуникаций

"Нам удалось снизить стоимость перевозки процентов на 40. Главный драйвер развития Арктики — углеводородные проекты, но развитие информационных продуктов очень важно для малого и среднего предпринимательства. Если бы был доступный интернет в Арктике, это стало бы серьезным фактором удешевления логистики", — Дмитрий Пурим, генеральный директор ПАО "Совфрахт".

"Проект интернет-кабеля из Европы в Азию находится в высокой стадии готовности. В 2020 году он обеспечит высокое качество трансляции олимпиады в Токио. Проект во многом зависит от того, удастся ли привлечь крупных игроков в лице Facebook, Google и китайских коммуникационных компаний", — Дмитрий Гудименко, генеральный директор Capital Development Group.

"Мы выступили с инициативой по прокладке кабеля, который улучшил бы коммуникацию между европейскими и азиатскими регионами (23:50). Одно из главных направлений нашей работы — уничтожение торговых барьеров (26:35). В настоящее время у Финляндии 35 ледоколов, стоит задача увеличить число задействованных российских ледоколов (29:00)", — Теро Ваурасте.

Развитие медицины

"Люди, которые работают в Арктике, испытывают огромное давление геофизических факторов. Эту проблему можно было бы решить силами крупного научно-исследовательского центра, объединившего бы врачей, биологов, инженеров, материаловедов", — Кирилл Голохваст, проректор по научной работе ФГАО УВО "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ).

Улучшение климатических прогнозов

"В среднем за десятилетие на 30 % уменьшается толщина льда (01:24:10). Ожидаем, что за 10 лет эффект от выброса углекислого газа станет гораздо более отчетливым. Это откроет новые возможности и внесет новые ограничения (01:24:45). Необходимо улучшать прогнозы по волнам, предсказывать сезонный уровень (01:26:20)", — Рикардо Валентини, глава Европейского средиземноморского центра климатических изменений.

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