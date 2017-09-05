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Президент РФ выразил недовольство тем, что в ключевых программах отсутствуют "дальневосточные разделы"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предупредил членов правительства, что будет вынужден принимать "соответствующие меры", если они не будут исполнять программы развития Дальнего Востока. На заседании президиума Госсовета Путин выразил недовольство тем, что в ключевых программах отсутствуют "дальневосточные разделы". "Я посмотрел отчет об исполнении решения - своего рода рейтинг госпрограмм в интересах Дальнего Востока. И надо прямо сказать: по ряду направлений картина такая - не хочется говорить "удручающая" - мягко говоря, скромная", - сказал глава государства. "Кто составляет программы? Отраслевые министерства и ведомства. И вместо того, чтобы выделять там, как я и просил, дальневосточное направление, его либо вообще нет, либо представлено чисто символически", - констатировал президент. Он обратился к "коллегам в правительстве": "Я проанализирую, вот честное слово, я посмотрю на это самым серьезным образом, и кто не будет исполнять это - будут приняты соответствующие меры". Финансирование программ развития Президент России потребовал от правительства гарантированного финансирования программ развития Дальнего Востока.

"Обращаю внимание правительства в целом, экономического блока, Минэкономразвития, Минфина на то, что Дальний Восток у нас продолжает оставаться приоритетом. Давайте не будем забывать об этом никогда", - сказал глава государства. Он поручил "внести необходимые коррективы" и "на будущее обеспечить гарантированное финансирование программ комплексного развития регионов". Президент констатировал, что "уже сейчас проблемы возникают как на уровне федерального бюджета, так и на уровне отдельных ведомств". "Мы знаем, что в силу различных, в том числе объективных причин, нам пока не удается выполнить все, что мы собирались сделать по финансированию дальневосточных проектов", - уточнил Путин. Он признал при этом, что "выстроена в целом работа неплохо". Глава государства напомнил и о решении выделять "так называемые дальневосточные разделы в ключевых программах". Рост промышленности Президент России заявил, что промышленность на Дальнем Востоке растет темпами, опережающими общероссийские. "За три последних года - а три последних предыдущих года были непростыми для российской экономики в целом - все-таки рост [промышленности на Дальнем Востоке] составил в среднем 8,6%, - заявил он на заседании президиума Госсовета. - Это, конечно, резко отличается от того, что мы видим по стране". Путин также констатировал, что "мы уже научились привлекать на Дальний Восток инвестиции, и эта работа, безусловно, будет продолжаться".