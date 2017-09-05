{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
6 сентября, 12:08
Путин осмотрел новейший отечественный корвет

После осмотра корабля президент поинтересовался у капитана, доволен ли тот кораблем, на что офицер ответил утвердительно

ОСТРОВ РУССКИЙ /Владивосток/, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду осмотрел новейший отечественный корвет проекта 20380 "Совершенный", пришвартованный в бухте Аякс, возле острова Русский, где в настоящее время проходит Восточный экономический форум.

Смотрите также
Топ-10 боевых новинок форума "Армия-2017"Новейший корвет "Совершенный" во Владивостоке впервые открыт для публикиКорветы проектов 20380/20385. Досье

Капитан корабля познакомил главу государства и сопровождавших его полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и губернатора Приморского края Владимира Миклушевского с внутренним оснащением корабля и установленным на нем вооружением.

Корвет "Совершенный" - первый корабль проекта 20380, построенный на ПАО "Амурский судостроительный завод". Корабль предназначен для патрулирования, ведения борьбы с надводными и подводными кораблями противника, поддержки морского десанта в ближней морской зоне. Он был заложен на стапеле 30 июня 2006 года. Впоследствии из-за недостатка финансирования работы по его строительству были остановлены.

В 2009 году Путин, занимавший на тот момент должность председателя правительства РФ, посетил "Амурский судостроительный завод", где принял решение изыскать средства на его достройку с использованием самых современных технологий. Корабль был спущен на воду 22 мая 2015 года. Передача корвета в состав Тихоокеанского флота ВМФ России состоялась 20 июля 2017 года.

После осмотра корабля президент поинтересовался у капитана, доволен ли тот корветом, на что офицер ответил утвердительно. Прощаясь с экипажем, Путин дал ему поручение составить реестр недочетов, чтобы можно было наладить работы по дальнейшему усовершенствованию кораблей этого типа.

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Максим Соколов: перечень вещей для бесплатного провоза на борту можно расширить
Таро Коно: эмоционально связан с будущим российско-японских отношений
Сергей Донской: Минприроды предлагает полностью перевести EDC под российскую юрисдикцию
Теги
ВЭФ-2017РоссияМиклушевский, Владимир ВладимировичМантуров, Денис ВалентиновичТрутнев, Юрий ПетровичПутин, Владимир Владимирович
Читать далее
Итоги
Создавая 100 тысяч новых рабочих мест. Вызовы и решения
Участники ВЭФ обсудили, как привлечь квалифицированный персонал и молодежь для работы на Дальнем Востоке
6 сентября, 12:20
Камчатка готова приобретать в Хакасии уголь и мясо
6 сентября, 12:16
Россия может поставить до 0,5 млн тонн зерна в пострадавшую от засухи Монголию
6 сентября, 12:13
Путин: на Дальнем Востоке нужны талантливые, образованные, трудолюбивые люди
6 сентября, 12:10
Путин: необходимо разобраться с доступностью субсидируемых билетов на Дальнем Востоке
6 сентября, 12:09
Власти Хабаровского края и холдинг "Регион" договорились о сотрудничестве
6 сентября, 12:04
Путин: регионы Дальнего Востока через три года должны занимать первые места в рейтинге АСИ
6 сентября, 12:01
Рыбаки на Камчатке добыли порядка 235 тыс. тонн лосося с начала года
6 сентября, 11:57
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.