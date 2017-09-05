Путин: регионы Дальнего Востока через три года должны занимать первые места в рейтинге АСИ

Президент РФ попросил обратить внимание на избыточный контроль и надзор

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поставил губернаторам дальневосточных регионов задачу за три года добиться вхождения своих регионов в первую половину Национального рейтинга инвестиционной привлекательности, который ежегодно составляет АСИ.

"Считаю возможным поставить конкретную задачу: в предстоящие три года все дальневосточные субъекты Федерации должны войти в первую половину национального рейтинга регионов по качеству делового климата, - сказал он, выступая на заседании президиума Госсовета. - Это значит, что интенсивность и динамика позитивных изменений на Дальнем Востоке должна быть, действительно, опережающей. Другие регионы также будут стремиться улучшить свои позиции". Путин попросил обратить внимание на избыточный контроль и надзор. Он напомнил, что уже поручал ответственным органам разобраться в этой ситуации и навести порядок в контрольно-надзорной деятельности.

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