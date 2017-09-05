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6 сентября, 13:27
Росатом планирует построить Центры ядерной медицины в ряде городов РФ и СНГ

У компании уже есть планы по Краснодару, Перми, Калининграду

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. "Русатом Хэлскеа" (учреждена ГК "Росатом" для развития производства оборудования и радионуклидной продукции для ядерной медицины и медицинской радиологии) рассматривает строительство центра ядерной медицины в Приморском крае как пилотный проект, который в дальнейшем может быть реализован в других регионах России и странах СНГ. Об этом сообщил журналистам генеральный директор управляющей компании Росатома в области ядерной медицины АО "Русатом Хэлскеа" Денис Чередниченко.

"Есть планы по Краснодару, Перми, Калининграду, разговариваем и с другими регионами, - отметил он. - Ведем диалог и в странах СНГ".

"На сегодняшний момент мы обсуждаем возможность проекта в Киргизии. Но там основной момент - понимание того, как государство будет его финансировать", - добавил Чередниченко.

В рамках Восточного экономического форума администрация Приморского края и Росатом подписали концессионное соглашение о создании на острове Русский центра ядерной медицины, который, как планируется, обеспечит потребности в диагностике и лечении онкологических заболеваний на всем Дальнем Востоке, а также сможет оказывать услуги пациентам из близлежащих стран.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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