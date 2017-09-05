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6 сентября, 12:16
Камчатка готова приобретать в Хакасии уголь и мясо

Регионы договорились также о сотрудничестве в культурной сфере

ТАСС, 6 сентября. Камчатский край готов приобретать в Хакасии уголь и мясную продукцию. В среду руководители двух регионов в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба главы Хакасии.

"Край готов проработать вопрос поставок из Хакасии угля и мясной продукции. А республика заинтересована в качественных и недорогих морепродуктах из Камчатского края", - говорится в сообщении. Регионы договорились и о сотрудничестве в культурной сфере.

"Двум субъектам есть, что предложить друг другу не только в экономической, но и в культурной сфере. Обязательно определимся с датами по обмену официальными визитами. Уверен, что дальнейшее развитие сотрудничества будет исключительно плодотворным. Все зависит не от расстояния, а от взаимоотношений", - приводит пресс-служба слова главы Хакасии Виктора Зимина.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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