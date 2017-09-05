Рыбаки на Камчатке добыли порядка 235 тыс. тонн лосося с начала года

Губернатор Владимир Илюхин подчеркнул, что рекорд 2011-2012 годов регион еще не побил

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Рыбопромышленные предприятия Камчатского края добыли порядка 235 тыс. тонн тихоокеанского лосося с начала 2017 года. Об этом в среду в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума сообщил губернатор региона Владимир Илюхин.

"Путина еще не закончилась. Мы, конечно рекорд, 2011-2012 года не побили, но порядка 235 тыс. тонн лосося мы взяли", - сказал Илюхин.

Он добавил, что это хороший результат, так как изначально объем выделенных на путину квот составлял 186 тыс. тонн, но впоследствии он был увеличен более чем на 50 тыс. тонн, до 240 тыс. тонн, из-за большого количества лосося у берегов полуострова.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.