{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
6 сентября, 11:57
Рыбаки на Камчатке добыли порядка 235 тыс. тонн лосося с начала года

Губернатор Владимир Илюхин подчеркнул, что рекорд 2011-2012 годов регион еще не побил

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Рыбопромышленные предприятия Камчатского края добыли порядка 235 тыс. тонн тихоокеанского лосося с начала 2017 года. Об этом в среду в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума сообщил губернатор региона Владимир Илюхин.

"Путина еще не закончилась. Мы, конечно рекорд, 2011-2012 года не побили, но порядка 235 тыс. тонн лосося мы взяли", - сказал Илюхин.

Он добавил, что это хороший результат, так как изначально объем выделенных на путину квот составлял 186 тыс. тонн, но впоследствии он был увеличен более чем на 50 тыс. тонн, до 240 тыс. тонн, из-за большого количества лосося у берегов полуострова.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Максим Соколов: перечень вещей для бесплатного провоза на борту можно расширить
Таро Коно: эмоционально связан с будущим российско-японских отношений
Сергей Донской: Минприроды предлагает полностью перевести EDC под российскую юрисдикцию
Теги
ВЭФ-2017РоссияИлюхин, Владимир Иванович
Читать далее
Итоги
Создавая 100 тысяч новых рабочих мест. Вызовы и решения
Участники ВЭФ обсудили, как привлечь квалифицированный персонал и молодежь для работы на Дальнем Востоке
6 сентября, 12:20
Россия может поставить до 0,5 млн тонн зерна в пострадавшую от засухи Монголию
6 сентября, 12:13
Путин: на Дальнем Востоке нужны талантливые, образованные, трудолюбивые люди
6 сентября, 12:10
Путин: необходимо разобраться с доступностью субсидируемых билетов на Дальнем Востоке
6 сентября, 12:09
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.