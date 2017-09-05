Россия может поставить до 0,5 млн тонн зерна в пострадавшую от засухи Монголию

Об этом сообщил в интервью ТАСС министр сельского хозяйства Александр Ткачев

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Россия может экспортировать до полумиллиона тонн зерна в Монголию, посевы в которой пострадали от засухи. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

"Обсуждаем, понимаем наших монгольских партнеров. И у нас периодически бывает засуха, и в такие годы у нас не выдающийся урожай. Конечно, мы внимательно изучаем их просьбы, запросы и готовы поставить на монгольский рынок то зерно, которое у нас является излишками или которое в любом случае будем поставлять на экспорт... Думаю, что до полумиллиона тонн (можем поставить - прим. ред.)", - сказал министр, отвечая на вопрос, сколько зерна Россия может поставить в Монголию.