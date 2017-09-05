Путин: необходимо разобраться с доступностью субсидируемых билетов на Дальнем Востоке

Президент РФ также отметил, что необходимо обратить внимание на развитие внутренних маршрутов перевозок в рамках дальневосточного региона

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству транспорта разобраться с проблемой доступности для населения субсидируемых авиабилетов, которые не всегда можно купить в регионах Дальнего Востока.

"В этом году возникли проблемы с доступностью субсидированных авиабилетов, ну собственно, не только в этом [году]. Наверняка и в прошлом было то же самое. Прошу Министерство транспорта доложить, что планируется сделать для расшивки этой ситуации", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета.

Глава государства отметил необходимость создания условий, когда люди, проживающие в любом регионе РФ, "чувствовали, что они живут в единой стране". По словам президента, воздушный транспорт имеет для дальневосточных регионов исключительное значение. Он напомнил, что программа субсидирования авиаперевозок действует с 2010 года, за это время число таких маршрутов выросло почти в три раза.

"В общем, я сейчас не буду предрешать этих решений, но прошу проанализировать эту ситуацию и представить предложения", - сказал Путин. Он также отметил, что необходимо обратить внимание на развитие внутренних маршрутов перевозок в рамках дальневосточного региона. "Здесь нужно подумать, что сделать для решения", - добавил Путин.

Как заявил президент, важной проблемой является обеспечение пассажирского сообщения между материком и дальневосточными острова. "Это напрямую касается Камчатского края, где сейчас действует только авиация, хотя есть огромные возможности для использования морских путей", - сказал Путин.

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