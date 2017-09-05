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6 сентября, 13:23
Росрыболовство: около 50 инвесторов подали заявки на получение квот в обмен на инвестиции

По словам главы ведомства Ильи Шестакова, основная часть экономического эффекта будет приходиться на наиболее востребованные на глобальных рынках виды белой рыбы - минтай, треску, пикшу

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Механизм выдачи рыбопромышленным предприятиям квот в обмен на инвестиции позволит построить более 100 новых судов и 20 заводов береговой рыбопереработки, заинтересованные инвесторы подали около 50 заявок. Об этом сообщил на сессии "Инвестиционные проекты в рыбной отрасли: где и как инвестируем на Дальнем Востоке?" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заместитель министра сельского хозяйства, глава Росрыболовства Илья Шестаков.

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"Мы построим более 100 новых судов, мы ожидаем 20 береговых заводов, перерабатывающих различные мощности, уже сейчас в высокой степени проработки находится порядка 50 заявок от инвесторов с Дальнего Востока и севера, и реализация данных проектов позволит увеличить годовой вклад отрасли в национальный ВВП более чем на 50 млрд рублей ежегодно, что эквивалентно приросту в 25% к уровню 2016 года", - сказал Шестаков.

По его словам, основная часть экономического эффекта будет приходиться на наиболее востребованные на глобальных рынках виды белой рыбы - минтай, треску, пикшу.

Квоты на инвестиционные цели ("квоты под киль") в объеме 20% от общих допустимых уловов водных биоресурсов предназначены для государственной поддержки строительства новых судов рыбопромыслового флота (15%) на российских верфях и строительства береговых перерабатывающих мощностей (5%).

ВЭФ-2017 стартовал в среду во Владивостоке, он завершится 7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов форума.

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ВЭФ-2017Шестаков, Илья ВасильевичРоссия
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