Росрыболовство: около 50 инвесторов подали заявки на получение квот в обмен на инвестиции

По словам главы ведомства Ильи Шестакова, основная часть экономического эффекта будет приходиться на наиболее востребованные на глобальных рынках виды белой рыбы - минтай, треску, пикшу

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Механизм выдачи рыбопромышленным предприятиям квот в обмен на инвестиции позволит построить более 100 новых судов и 20 заводов береговой рыбопереработки, заинтересованные инвесторы подали около 50 заявок. Об этом сообщил на сессии "Инвестиционные проекты в рыбной отрасли: где и как инвестируем на Дальнем Востоке?" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заместитель министра сельского хозяйства, глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Мы построим более 100 новых судов, мы ожидаем 20 береговых заводов, перерабатывающих различные мощности, уже сейчас в высокой степени проработки находится порядка 50 заявок от инвесторов с Дальнего Востока и севера, и реализация данных проектов позволит увеличить годовой вклад отрасли в национальный ВВП более чем на 50 млрд рублей ежегодно, что эквивалентно приросту в 25% к уровню 2016 года", - сказал Шестаков.

По его словам, основная часть экономического эффекта будет приходиться на наиболее востребованные на глобальных рынках виды белой рыбы - минтай, треску, пикшу.

Квоты на инвестиционные цели ("квоты под киль") в объеме 20% от общих допустимых уловов водных биоресурсов предназначены для государственной поддержки строительства новых судов рыбопромыслового флота (15%) на российских верфях и строительства береговых перерабатывающих мощностей (5%).

ВЭФ-2017 стартовал в среду во Владивостоке, он завершится 7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов форума.