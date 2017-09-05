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6 сентября, 12:10
Путин: на Дальнем Востоке нужны талантливые, образованные, трудолюбивые люди

Президент РФ отметил, что за последние 25 лет макрорегион покинули почти два миллиона его жителей

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин констатировал небольшое улучшение миграционной ситуации на Дальнем Востоке, однако уверен, что в регион нужно привлекать как можно больше трудолюбивых и талантливых людей.

"Сейчас на первый план выходит задача повышения уровня жизни людей [на Дальнем Востоке] - он должен не только достичь среднероссийского, а в перспективе и как можно быстрее превысить этот уровень", - поставил задачу глава государства на заседании президиума Госсовета. По мнению Путина, "очень важно добиваться таких позитивных перемен, которые реально почувствуют люди, живущие в дальневосточных регионах".

Президент напомнил, что "в последние 25 лет отсюда [с Дальнего Востока] в основном только уезжали - макрорегион покинули почти два миллиона его жителей". "Сегодня миграционная ситуация немного лучше, но численность населения тем не менее продолжает ежегодно сокращаться, правда, не такими темпами, как было раньше, но на 0,3%", - констатировал Путин.

"Наша магистральная задача - повысить привлекательность Дальнего Востока", - заявил он. И уточнил: "Это значит достойное жилье, качественное здравоохранение, транспортная доступность, современные школы, детские сады и ясли". "Нужно создавать условия, чтобы сюда приезжало как можно больше трудолюбивых, талантливых, образованных людей", - убежден глава государства.

По его словам, "решение и экономических, и социальных задач может быть успешным только при комплексном развитии всех девяти дальневосточных регионов". "Проекты таких планов для каждого из этих регионов до 2025 года готовятся правительством совместно с регионами, это очень ответственный этап, когда нужно все тщательно продумать и просчитать", - предупредил Путин.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017

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